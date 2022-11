Spaccia hashish, marijuana e crack travestito da rider: 22enne arrestato a Catania

A Catania i carabinieri hanno arrestato un 22enne che spacciava hashish, marijuana e crack in sella ad uno scooter travestito da rider con tanto di zaino in spalla per trasportare le pizze. E’ stato bloccato in via Grotte Bianche dopo essere stato raggiunto da due scooter con in sella tre persone alle quali ha consegnato alcuni involucri in cambio di banconote. All’arrivo dei militari i tre sono fuggiti. Il 22enne è stato trovato in possesso, all’interno degli slip, di una busta di cellophane contenente cinque dosi di hashish, sette di marijuana, due di crack e di 40 euro.

Nella sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato altre sei dosi di hashish, due bilancini di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento della droga per la vendita al dettaglio. I militari hanno accertato che il giovane aveva contattava tramite il su cellulare un complice che gli indicava il luogo dell’incontro e la quantità di droga da consegnare ai clienti. Il 22enne, risultato essere percettore di reddito di cittadinanza, è stato posto dai militari a disposizione dell’autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

© Riproduzione riservata