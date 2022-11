Gatto "clandestino" scoperto in una valigia all'aeroporto di New York

Un gatto in valigia. Lo hanno scoperto gli addetti ai controlli di sicurezza dell'aeroporto JFK di New York passando ai raggi infrarossi un bagaglio che viaggiava sulla tratta New York-Atlanta.

I proprietari della borsa, a quanto pare, non sapevano della presenza dell'animale raggomitolato all'interno della valigia. "Non è nostro, forse si è infilato nel bagaglio". Certo è che se non fosse stato scoperto dai controlli, il felino probabilmente non avrebbe superato il viaggio in stiva.

