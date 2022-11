Malore durante la maratona a Milano, 25enne in prognosi riservata

Un 25enne di origine danese è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano dopo essere stato colto da un malore stamani nel corso della Ganten Milano21 Half Marathon in piazza Damiano Chiesa, nel capoluogo lombardo.

Il giovane, che ha avuto un arresto cardiaco, è stato inizialmente soccorso dai vigili del fuoco che hanno utilizzato il defibrillatore e da un sanitario che ha iniziato le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivato il personale del 118 che lo ha intubato e portato al Policlinico di Milano in gravissime condizioni. Il 25enne è in prognosi riservata.

