Ridotta in schiavitù e promessa sposa per denaro, 14enne denuncia i genitori

Le indagini - coordinate dalla Procura di Roma - sono partite dalle dichiarazioni della figlia, una minore di 14 anni, che si era presentata nell’ottobre scorso negli uffici della polizia raccontando, tra le lacrime, quanto fosse costretta a subire ormai da anni, all’interno del proprio nucleo familiare.

Secondo il quadro accusatorio, la minorenne, mediante violenza fisica e verbale, veniva costretta a vivere di stenti, obbligata a svolgere lavori domestici e forzata a chiedere l’elemosina nei pressi di un supermercato. Sempre secondo l’accusa, la minore sarebbe stata promessa in matrimonio ad uno sconosciuto in cambio di denaro, nonostante il suo chiaro rifiuto. La ragazza, subito dopo la denuncia, è stata immediatamente portata in una struttura protetta dove tuttora vive.

