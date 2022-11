Tutelare il caffè arabica obiettivo della comunità internazionale

Il caffè è terminato tuonavano i giornali circa due anni fa. Pur tuttavia il consumo non si è fermato. Ma se le scorte erano finite allora quello venduto “ubi et ora” cos’è? È sempre caffè arabica. Cosa comporta questo per il consumatore finale se il caffè non è cambiato? Una minor tutela nel processo di acquisto e meno tazzine a scialo. Però è anche vero che il consumo della qualità arabica garantisce una produzione più stabile e pertanto più trasformabile. Il ricarico è probabilmente sulle altre qualità che diventano un lusso sfrenato per intenditori. La Illy ha istituito infatti un premio al miglior caffè arabica del mondo. Quest’anno a conquistare il premio è stata una cooperativa etiope in occasione dell’evento che si è tenuto a Roma il 19 Ottobre. Il nome prende l’etimo dalla pianta: la Coffea arabica, fu coltivata per la prima volta nel moderno Yemen e cresce a mille metri. Tra i consumatori è noto che un caffè arabica in purezza è una vero e proprio tonico energizzante. Per questo motivo la tutela della specie arabica deve essere un obiettivo della comunità internazionale.

Il premio

L'Etiopia con Tracon Trading, è il vincitore del premio Best of the Best conferito a Elias Omer Alì in occasione della settima edizione dell'Ernesto Illy International Coffee Award. Il riconoscimento intitolato alla memoria del visionario leader di Illycaffè, figlio del fondatore dell'azienda, celebra il lavoro quotidiano che l'azienda compie da oltre 30 anni a fianco dei produttori per offrire il miglior caffè sostenibile. Il premio è stato consegnato da Andrea Illy, Chairman di illycaffè, all'evento che si è tenuto a Palazzo Colonna a Roma. Il premio assegnato da una giuria indipendente di 9 esperti ha esaminato i migliori lotti della produzione 2021-2022 attraverso una degustazione alla cieca dei 9 caffè provenienti dai 9 paesi che sono giunti in finale: Brasile, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua e Ruanda. La cooperativa del Costa Rica CoopeAtenas si è aggiudicata il premio Coffee Lovers' Choice, conferito da una giuria di consumatori che, nelle settimane precedenti all'evento, hanno degustato alla cieca gli stessi campioni nei caffè illy di Trieste, Milano, Parigi, Londra e San Francisco, esprimendo la propria preferenza.

