Avevano simpatie per Hitler e progettavano stragi: in manette 3 ragazzi

Ingente scambio di materiale suprematista di tipo xenofobo, misogino, omofobo, antisemita e filonazista, condivisione di materiale pedopornografico tra gli utenti di una chat Telegram denominata Blocco Est Europa e alla esaltazione di stragi. Questo avrebbero compiuto i tre ragazzi arrestati che avevano simpatia per Hitler. Alcuni giovani avevano inaugurato una «campagna di addestramento» al tiro con armi ad aria compressa utilizzando come bersaglio effigi di cariche dello Stato in zone abbandonate di Genova «nell’ottica di un progetto stragista di enormi dimensioni alle Istituzioni». Questo secondo il gip che ha emesso l’ordinanza.

