Calcio in apprensione: Pelè in ospedale. La figlia "No emergenza o sorpresa"

Il mondo del calcio è nuovamente in ansia per Pelè. O'Rei, 82 anni, riporta «Globoesporte», è in ospedale, ufficialmente per degli esami di routine. Pelè è stato ricoverato ieri all’"Albert Einstein» di San Paolo ma sia i familiari che l’agente Joe Fraga ci tengono a precisare che le sue condizioni non preoccupano. «Ciao amici. C'è allarmismo sui media in relazione alle condizioni di salute di mio padre. Mio papà - scrive su Instagram la figlia Kely Nascimento, attualmente a Doha al seguito della nazionale verdeoro - è ricoverato in ospedale, stanno aggiornando le terapie. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli sono in visita in Brasile e io andrò a Capodanno. Nessuna sorpresa o emergenza». «E' lì per alcuni controlli mensili che fa da quando gli è stata diagnosticata la malattia», conferma anche Fraga a «Globoesporte». In precedenza i media brasiliani avevano sostenuto che il ricoverodi Pelè non era stato programmato e che l’ex fuoriclasse era statoaccompagnato dalla moglie Marcia Aoki e da una badante per ungonfiore e che sarebbe stato sottoposto a esami approfonditi.

