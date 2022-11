Elefanti ubriachi si addormentano per ore nella foresta: avevano bevuto il mahua

L'episodio è singolare. Una mandria di elefanti immobile, con tutti gli esemplari dormienti. E' accaduto in India dove numerosi elefanti sono rimasti addormentati per ore nella foresta di anacardi di Shilipada, nello stato dell’Odisha, dopo essersi apparentemente "ubriacati" con il mahua, un liquore locale contrassegnato per anni come bevanda illecita. Gli esemplari sono stati trovati distesi a terra dagli abitanti di un villaggio ai margini della foresta. Dormivano proprio vicino a dei vasi in cui i fiori di mahua erano tenuti in acqua per la fermentazione. “Siamo andati nella foresta intorno alle 6 del mattino per preparare il mahua, e abbiamo scoperto che tutti i vasi erano rotti e mancava l’acqua fermentata. Abbiamo anche scoperto che gli elefanti stavano dormendo. Hanno bevuto l’acqua fermentata e si sono ubriacati” ha spiegato ai media locali Naria Sethi, un abitante del villaggio.

