L'Aquila, si laurea e partorisce nello stesso giorno: Martina Cuomo dottoressa e super mamma

Dottoressa e mamma nello stesso giorno per non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo nella primavera del 2023. Protagonista della vicenda è Martina Cuomo, studentessa di Napoli, che si è laureata e, proprio, nello stesso giorno ha dato alla luce la sua dolcissima bambina.

Gli auguri alla ragazza arrivano anche dall’Università dell’Aquila che, sui propri canali, ha pubblicato un messaggio di augurio, con tanto di foto con in testa la corona d’alloro. In una mano la tesi di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche, nell’altra la piccola Nunzia. La ragazza, infermiera all’ospedale Cotugno di Napoli è stata impegnata in prima linea in un reparto covid anche nel periodo più acuto della pandemia.

Contemporaneamente ha portato avanti il suo percorso di studi universitari. Da fine estate sapeva che il 18 novembre avrebbe dovuto discutere il suo lavoro sull'utilizzo della telemedicina in ambito sanitario. Mai avrebbe immaginato di diventare madre proprio lo stesso giorno, anche se consapevole che la sua gravidanza volgeva al termine.

La mattina della discussione, Martina si è svegliata con le contrazioni. Ha discusso da casa, l’unica a distanze dei candidati, supportata dal compagno Antonio. Il travaglio è iniziato subito dopo. La bambina è poi nata alle 18.30 al Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli, col peso di 3.580 kg, in ottima salute.

© Riproduzione riservata