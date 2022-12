Raoul Bova, prescitta l'accusa per l'evasione fiscale da 417mila euro

Il tribunale di Roma ha dichiarato prescritta l’accusa di evasione fiscale per l’attore Raoul Bova in riferimento a 417 mila euro nel 2011. Il giudice monocratico ha dichiarato l’intervenuta prescrizione per una vicenda in cui Bova era accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici. In base all’impianto accusatorio l’attore nel 2012 non avrebbe effettuato il versamento di canoni per un milione di euro alla Sanmarco srl, società di cui l’artista deteneva l’80%.

