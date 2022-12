Napoli, l’ultima truffa: le false multe sul parabrezza... ma l'Iban non è del Comune

A Napoli anche le multe sono taroccate. Episodi di false multe, volantini che sembrano verbali regolari, appoggiati sul lunotto della vettura e tenuti fermi da un tergicristalli, sono stati segnalati alla polizia municipale. L’unica differenza della contestazione, è l’Iban da utilizzare per il pagamento, che non è ovviamente quello del Comune di Napoli. «Per il momento abbiamo raccolto la denuncia di 6 persone e stiamo provando a risalire ai responsabili», conferma all’AGI il comandante della Polizia Locale del comune di Napoli, Ciro Esposito. La zona in cui si sono verificati gli episodi, notati prima da alcuni agenti e poi denunciati da cittadini, è quella di San Carlo all’Arena e nella zona di piazza Dante. «Per ora, fortunatamente, nessun sembra aver pagato - aggiunge il comandante - ma abbiamo ritenuto necessario dare comunicazione della cosa all’autorita giudiziaria e avvisare la cittadinanza del tentativo di truffa in atto».

