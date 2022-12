Odio social, tra le 24 persone denunciate da Liliana Segre c'è anche chef Rubio

Tra le 24 persone denunciate da Liliana Segre c’è lo Chef Rubio che aveva attaccato la senatrice a vita su Twitter definendo “vergognoso” il suo “silenzio sistematico” su quanto accadeva in Israele ai palestinesi. Ieri la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per minacce ricevute online. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, apprende l’ANSA, ha presentato le denunce querele alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo. Si tratta per lo più di ignoti che ora dovranno essere identificati e che negli ultimi mesi sui social o con delle email hanno inviato messaggi di «odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte».

