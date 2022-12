Cosenza, annunciato il nuovo arcivescovo: è monsignor Giovanni Checchinato

L’adunata dell’arcidiocesi tra ansia e speranza. Una comunità di fedeli che vive da mesi con quel nodo da sciogliere, quel vuoto da colmare. Un’attesa che non dà pace. Dal Vaticano, nella tarda serata di ieri è rimbalzata la notizia di un cerchio, finalmente, chiuso. E oggi il nome del nuovo Pastore è stato annunciato in cattedrale per bocca dell’amministratore, monsignor Giuseppe Piemontese, che non sta facendo mancare il suo affetto e il suo paterno abbraccio al clero, ai religiosi e alle religiose, ed al grande popolo della chiesa bruzia, a rendere ufficiale la scelta di Papa Francesco.

Da due mesi nomi “certi” e altri assolutamente “incerti” s’incrociavano tra conferme e smentite da Roma a Cosenza, andata e ritorno.

Negli ultimi giorni, tutte le strade, improvvisamente, hanno imboccato la medesima direzione. Il successore dell’amato presule, Francesco Antonio Nolè, è il vescovo (uscente) di San Severo nel Foggiano, monsignor Giovanni Checchinato, 65 anni, originario di Latina.

È stato personalmente il pontefice a volerlo per Cosenza, superando le incertezze delle terne. Troppi suggerimenti, tante candidature (alcune anche di nomi importanti nelle gerarchie del clero calabrese). E così si è arrivati a individuare in monsignor Checchinato, il profilo più adatto per guidare l’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano che quest’anno sta celebrando gli 800 anni della dedicazione della sua cattedrale.

Il presule aveva ricevuto il suo primo incarico episcopale in Puglia proprio da Papa Francesco il 13 gennaio del 2017. “Veritas liberabit” è il motto episcopale che compare nell’araldica del nuovo arcivescovo. Un riferimento a Cristo che, nel vangelo di Giovanni rinnova ai suoi l’importanza dell’appartenenza: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberti». Un manifesto, un programma che lo ha accompagnato nella sua vita al servizio di Dio e degli ultimi. Attualmente, monsignor Checchinato è membro della Commissione episcopale per le migrazioni.

Don Gianni, come lo chiamano nella sua diocesi, ha conseguito il baccalaureato (titolo accademico ecclesiastico) in teologia nel Pontificio collegio leoniano di Anagni del quale diventerà rettore dal 2005 al 2015. Il suo ministero sacerdotale risale al 4 luglio del 1981, giorno dell’ordinazione, nell’allora diocesi di Terracina-Latina.

© Riproduzione riservata