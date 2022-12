La condanna per violenza sessuale, Manolo Portanova non è stato convocato dal Genoa

«Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani non sarà convocato. Ora possiamo parlare esclusivamente della partita». Lo ha annunciato il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara con l’Ascoli. La società non ha spiegato la motivazione. Ieri la Figc aveva aperto una inchiesta chiedendo gli atti alla procura di Siena. Giovedì, in occasione di Genoa-Sudtirol, il calciatore, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, era stato convocato e poi mandato in tribuna. Sui social i tifosi avevano criticato la scelta del club di inserire Portanova nell’elenco dei convocati.

© Riproduzione riservata