Claudio Campiti, chi è l'uomo che ha ucciso tre donne a Roma. "Viveva senza acqua e luce"

57 anni, originario di Ladispoli. Si chiama Claudio Campiti ed è l'autore della sparatoria seguita alla lite condominiale avvenuta stamattina a Roma in via Monte Gilberto, zona colle Salario.

Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti sta emergendo come l'uomo vivesse in uno stato di profonda debolezza. Come riporta il Messaggero, Campiti viveva in una casa senza acqua e senza luce ed era stato protagonista di una serie di denunce e, finanche, di minacce nei confronti di bambini. "Aveva avuto problematiche - racconta una testimone - non so se era instabile"

