Eccezionale operazione: bambina di 5 anni salvata trapiantando un fegato e collegandolo al cuore

Una bambina di 5 anni è stata sottoposta con successo a un eccezionale trapianto, collegando il fegato del donatore direttamente al cuore della ricevente, all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Nata a Torino da genitori di origine cinese, la bimba era in Cina nel giugno 2021 al momento dell’insorgenza di una rara ma gravissima patologia tumorale del fegato, tipica dell’età pediatrica, l’epatoblastoma.

La famiglia era nella terra di origine per il Capodanno cinese ed era stata trattenuta in Cina nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19 per fare ritorno in Italia poi a novembre 2021.

