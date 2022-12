Nordio sull'avviso di garanzia: “Condanna mediatica anticipata. Serve una revisione”

L’avviso di garanzia, che «si è trasformato in una condanna mediatica anticipata» va rivisto e «si potrà fare solo con una revisione organica del codice di procedura penale». Ai vertici degli uffici magistrati con capacità manageriali. Accelerare sulla giustizia civile: «La riforma Cartabia andava nella giusta direzione». Così il Guardasigilli Carlo Nordio in un’intervista al direttore del Messaggero. Le intercettazioni: «indispensabili per i reati gravi», ma «è incivile» spendere 200 milioni l’anno mentre stentiamo a trovare i soldi per i detenuti a rischio suicidio. Le critiche? Sono cose che «scrivo da 25 anni».

