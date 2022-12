Il Ponte sullo Stretto crolla nella serie Tv di Amazon, Salvini: "Stereotipo di pessimo gusto"

"In una nuova serie tv di Amazon, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano: dopo la sua realizzazione, il Ponte sullo Stretto crolla perché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi… Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro Paese. L’Italia da sempre crea capolavori ingegneristici dentro e fuori dai confini: il Ponte sarà l’ennesimo esempio di genialità italiana nel mondo. Volere è potere": è lo sfogo del ministro Matteo Salvini. Già nei giorni scorsi non aveva suscitato buoni umori la scena della serie Tv Amazon Prime “The bad guy” durante la quale il Ponte sullo Stretto di Messina crolla. Il motivo? «Perché appaltato alle mafie», aveva spiegato l’architetto messinese Clarastella Vicari Aversa, che su Facebook ha denunciato la scena giudicandola di cattivo gusto.