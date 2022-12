Coronavirus, il ministro Schillaci: "Ancora mascherine negli ospedali e nelle Rsa"

«Uno dei primi provvedimenti che ho fatto è stato quello di prorogare l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa per la tutela degli anziani e credo che continueremo con questo tipo di raccomandazione. Dobbiamo continuare a portare la mascherina in determinate circostanze. E’ un atto di rispetto nei confronti dei più fragili». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in una intervista che andrà in onda questa sera a Zona Bianca su Rete 4.

© Riproduzione riservata