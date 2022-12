Trovato relitto nel Pacifico che dovrebbe custodire milioni oro

Una squadra di esploratori ritiene di aver individuato il relitto della SS Pacific, un piroscafo a ruota che si credeva trasportasse circa 100 kg d’oro quando affondò al largo della costa di Cape Flattery, nello stato di Washington, nel 1875. La nave stava viaggiando da Seattle a San Francisco quando fu colpita da un veliero nel buio della notte, e almeno 325 passeggeri e membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo sono annegati o morti per ipotermia prima dell’arrivo dei soccorsi. I cacciatori di tesori da decenni cercavano il relitto per recuperare il suo prezioso carico, che potrebbe valere milioni di dollari, e ora gli uomini d’affari di Seattle Jeff Hummel e Matt McCauley hanno rivelato ai media Usa che la loro compagnia Rockfish ha localizzato il piroscafo. «Era la prima nave che trasportava passeggeri su un servizio di linea regolare tra Seattle e San Francisco», ha spiegato Hummel, che esplora le acque del nord-ovest dagli anni '80, e il suo amore per la storia lo ha spinto a cercare la SS Pacific.

L’impresa è iniziata nel 1993 ed ha avuto un’accelerazione nel 2017 dopo anni di scrupolose ricerche. «Ho trovato un pescatore commerciale che ha tirato fuori del vecchio carbone e sono stato in grado di farlo analizzare chimicamente da un laboratorio in Alberta», ha raccontato l’uomo d’affari. Una volta scoperto che combaciava con la nave, lui e la sua squadra hanno iniziato ad avvicinarsi e hanno identificato il relitto dopo 12 missioni. Gli sforzi di recupero dovrebbero richiedere diversi anni, e una volta completati il piano è quello di costruire un museo nell’area di Seattle con alcuni dei manufatti per aiutare a preservare la sua storia.

