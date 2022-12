Maxitruffa ai Musei Vaticani: furto high-tech di opere d'arte

Una maxitruffa dal valore inestimabile nei confronti dei Musei Vaticani. E’ quanto rivela il "The Daily Wire" che ha pubblicato un’inchiesta su quello che viene definito un «furto high-tech di opere d’arte del valore mondiale». Secondo quanto riporta il sito americano, una società avrebbe millantato la titolarità della licenza sulle opere d’arte dei Musei Vaticani, senza però produrre certificazione dei diritti di licenza. Proprio il mese scorso il Papa ha incontrato il vicedirettore dei Musei per un’udienza privata che, sostiene il sito, sarebbe stata organizzata proprio dopo aver informato la Santa Sede dell’inchiesta in corso.

