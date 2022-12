Via libera al Decreto Calabria: proroga di sei mesi alle misure speciali per la Sanità

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla proroga di ulteriori sei mesi alle misure speciali per il Servizio sanitario calabrese, per consentire la chiusura della gestione commissariale e il passaggio di competenze all’Azienda per il governo della sanità della Regione (Azienda zero). Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni relative al compenso aggiuntivo dei commissari, alla possibilità di avvalersi della Guardia di finanza, al contributo di solidarietà. Una modifica del testo in Senato ha fatto salva la facoltà del commissario straordinario di nominare direttori generali degli enti del servizio e di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle entrate.

«Con il rigetto dei nostri emendamenti al decreto Calabria la maggioranza va contro i principi di trasparenza ed efficienza imprescindibili per risanare una sanità commissariata da 12 anni» E’ quanto affermano, in una nota congiunta, i deputati del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, Anna Laura Orrico e Riccardo Tucci. «Oggi proseguono - Stelle, Elisa Scutellà, Anna Laura Orrico e Riccardo Tucci. «Ciò che precipuamente chiedevamo attraverso i nostri interventi emendativi era una maggiore trasparenza sia sull'operato del presidente Occhiuto che avrebbe dovuto relazionare alle Camere circa lo stato di avanzamento dei lavori, che sulla discrezionalità in capo al presidente di Regione nell’individuazione dei direttori generali, amministrativi e sanitari che andrebbero invece scelti attraverso selezioni pubbliche. E’ paradossale - proseguono i deputati pentastellati - che chi rivendica l’importanza della meritocrazia faccia poi orecchie da mercante quando lo stesso parametro deve essere usato per l’individuazione di chi dirige le Aziende sanitarie calabresi, alcune delle quali commissariate con una commissione d’accesso antimafia».

I parlamentari chiedono: «Cosa c'era di tanto irricevibile nelle nostre proposte di portare alla luce e alla conoscenza dei cittadini calabresi l’operato compito dal commissario ad acta, oppure nel voler recidere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica che ad oggi hanno portato ad un evidente fallimento contraddistinto da un commissariamento ultradecennale? La sanità calabrese ha bisogno di trasparenza ed efficienza, tuttavia, a questa maggioranza sembra non interessare e preferisce respingere al mittente delle proposte opportune, necessarie e costruttive senza le quali continueremo a non avere contezza di quanto compiuto dal commissario ad acta nè - concludono i deputati - a risanare un servizio sanitario regionale colabrodo che viola da decenni il diritto alla salute dei cittadini calabresi».

Occhiuto: ok definitivo ottima notizia, avanti con riorganizzazione sanità

“Un'ottima notizia per la sanità della nostra Regione. Avremo uno strumento operativo in più per incidere realmente sulla governance delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Il percorso del provvedimento, dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri fino ai diversi passaggi parlamentari, al Senato e alla Camera, ha consentito - grazie agli emendamenti della maggioranza - un perfezionamento della norma, soprattutto nella parte in cui attribuisce al commissario ad acta per la sanità la facoltà di procedere alla nomina dei direttori generali delle Asp e delle Ao, e non più solo dei commissari. Ed ancora, novità importanti sono state introdotte per le azioni esecutive a carico degli enti del servizio sanitario regionale che potranno ripianare i propri debiti senza il rischio di incorrere in operazioni di pignoramento o di recupero coatto da parte dei creditori. Avremo, dunque, modo di voltare pagina e di procedere con maggiore celerità e serenità nella complessa missione di accertamento del debito della sanità calabrese: un obiettivo che con determinazione stiamo realizzando grazie alla fondamentale collaborazione della Guardia di Finanza. Un presupposto necessario per gli investimenti che abbiamo intenzione di mettere in campo nel delicato comparto della tutela della salute in Calabria”, ha affermato in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

