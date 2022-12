Sequestro Eitan dopo la tragedia della funivia del Mottarone: nonno patteggia 20 mesi, autista 18 mesi

Il gup di Pavia ha accolto le richieste di patteggiamento a un anno e 8 mesi e a un anno e 6 mesi chieste rispettivamente da Shmuel Peleg e dall’autista Gabriel Alon Abutbul, nell’udienza preliminirae sul sequestro di Eitan, il bambino sopravvissuto all’incidente del Mottarone. Shmuel peleg, il nonno paterno, aveva sequestrato il piccolo l’11 settembre del 2021.

Protagonisti i consulenti tecnici

Si è concluso l’intervento nell’udienza, in corso a Verbania nell’ambito dell’incidente probatorio per il tragico schianto della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone, dell’avvocato Paolo Corti, legale di Anton Seeber e Martin Leitner, vertici della la società altoatesina che aveva l’incarico della manutenzione della funivia. Le domande dell’avvocato si sono concentrate ancora sul tema della trasmissione dei segnali di allarme dalla cabina al registratore eventi (la cosiddetta 'scatola nera'). Il programma prevede oggi l’esame da parte dei legali dei consulenti di parte. L’avvocato Marcello Perillo, difensore di Gabriele Tadini, porterà in udienza l’ingegner Andrea Gruttadauria, del Politecnico di Milano. La difesa di Enrico Perocchio con gli avvocati Da Prato e Bozzetto, sentirà Renato Toros di Gorizia, consulente tecnico e direttore di esercizio di diversi impianti funiviari, Alessandro Busà esperto informatico e Cristian Mauro, consulente tecnico di Leitner. La difesa di Leitner, ancora con l’avvocato Corti, porterà l’ingegner Ferruccio Levi, professionista nel settore della progettazione di funivie.

I risarcimenti

A margine dei lavori in aula per l’incidente probatorio sul tragico schianto della Funivia del Mottarone, a Verbania si discute sempre più intensamente di un tema che si fa via via più centrale, quello dei risarcimenti alle famiglie delle vittime. Tra gli avvocati circolano anche le prime stime sulle cifre: si parla di un ammontare che si aggirerebbe tra i 32 e i 38 milioni di euro, ma una cifra intorno ai 25 milioni viene considerata ragionevole. I risarcimenti dovrebbero essere coperti in parte dalle assicurazioni, ma anche qualcuna delle parti in causa potrebbe intervenire per integrare. I difensori ribadiscono come i risarcimenti potrebbero assumere un rilevante peso nel processo, consentendo l’uscita di scena delle parti civili dall’eventuale dibattimento.

