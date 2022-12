Stretta sul Codice della strada: targa, assicurazione e casco per i monopattini

Potrebbero bastare pochi mesi per il giro di vite sulla sicurezza stradale e l’introduzione di multe progressive in base al reddito. "Entro la prossima primavera è necessario dotare il Paese di un nuovo Codice della strada", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intenzionato a convocare nei prossimi giorni un tavolo con i rappresentanti degli enti locali e il ministero dell’Istruzione, anche per istituire un’ora di educazione stradale a settimana nei programmi scolastici delle superiori. Perché è soprattutto a giovani e giovanissimi che Salvini rivolge il pezzo forte delle novità che ha in mente: la revoca della patente "a vita", o "almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare", per chi provoca incidenti mortali in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti.

Una misura drastica per prevenire il crescente numero di sinistri stradali causati, secondo il rapporto Dekra (società di servizi e consulenza nel settore automotive e industriale), da automobilisti nella fascia di età 18-24 anni: è tra questi che avviene il 64% dei decessi del guidatore o del passeggero, rispetto al 44% della popolazione complessiva. I dati dell’Istat certificano che nel 2021 sono stati 2.875 i morti in incidenti stradali (+20,0% rispetto all’anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%). E nei primi sei mesi di quest’anno le stime preliminari segnalano, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (81.437, pari a +24,7%), feriti (108.996, +25,7%) e vittime entro il trentesimo giorno (1.450, +15,3%). Oltre alla stretta sulla patente, a scopo preventivo Salvini mette in conto di introdurre "l'etilometro monouso obbligatorio a bordo", affinché tutti i guidatori siano in grado di fermarsi prima che sia troppo tardi.

Ma ce n'è anche per i monopattini elettrici, con l’idea di rendere obbligatori il casco, la targa e l’assicurazione per rendere identificabili i mezzi e i proprietari. Quanto alle multe e alla possibilità di mudularle in base al reddito, è il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, a lanciare la proposta. Sarebbe la prima volta per l’Italia, ma non in altri Paesi come la Finldandia, dove la multa proporzionata al reddito esiste dal 1921, e in Gran Bretagna, dove la misura è stata introdotta nel 2017 legando la sanzione all’importo del reddito settimanale (le fasce vanno dal 25% al 175% in base alle tabelle sulla gravità della contravvenzione). Bignami non è entrato nei dettagli, ma il criterio generale è che una multa di 100 euro, per fare un esempio, incide più pesantemente su chi guadagna mille euro al mese rispetto a chi ne percepisce 5mila o 10mila.

