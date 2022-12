Trovata carbonizzata in auto a Modena, il testimone: "Alice quella notte baciò due uomini"

Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata a Concordia sulla Secchia, nel Modenese, avrebbe baciato due persone diverse nel giro di mezz'ora, la notte tra il 17 ed il 18 novembre, dopo essere uscita da un locale dove aveva trascorso diverse ore. È uno dei dettagli, riportati da 'il Resto del Carlino', che emerge dalle indagini in corso in merito alla morte della giovane mamma, in seguito all’arresto, in Francia, del 29enne Mohamed Gaaloul, principale sospettato del delitto ed infatti indagato per omicidio volontario e distruzione di cadavere.

La testimonianza che viene riportata nell’indagine è quella di un uomo che in quelle ore si trovava a sua volta all’esterno del locale e che ha riferito di aver visto Alice Neri baciare prima un uomo e successivamente un secondo soggetto che avrebbe tirato la donna per il collo, baciandola, mentre lei si trovava all’interno dell’abitacolo della sua auto, la stessa trovata distrutta dalle fiamme la mattina successiva. Non è chiaro, emerge infine dall’indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura, se quell'uomo posso essere Mohamed Gaaloul, il 29enne finito in manette in Francia.

