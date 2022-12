Chiusi oltre 4000 siti che vendevano merce contraffatta. Maxi sequestro di profumi a Catania

Si è conclusa nei giorni scorsi, a Roma, la quarta edizione dell’Operazione Internazionale Afrodite volta al contrasto della vendita di prodotti contraffatti su piattaforme digitali e social network. Individuati e rimossi in tutta Europa, nel corso dell’iniziativa, 133 account di social media e messaggistica istantanea e 4.419 siti Web che vendevano e pubblicizzavano prodotti contraffatti e servizi illegali nonché sequestrate 9,5 milioni di merci illegali e contraffatte, tra cui cosmetici e profumi, articoli per la cura del corpo, abbigliamento, calzature, accessori personali, gioielli, orologi, dispositivi mobili e accessori, decoder IPTV e giocattoli. Sono 26 le persone segnalate alle Autorità giudiziarie in Italia e 624 responsabili sono stati segnalati alle autorità amministrative e sanitarie (in tutta Europa). Quasi il 98% dei sequestri operati nel settore dei profumi e dei cosmetici è stato eseguito in Italia dalla Guardia di Finanza, cui si sono aggiunti importanti sequestri operati in Belgio, Colombia, Grecia, Romania e Spagna.

Gli interventi operativi si sono concentrati sulle fasi di produzione: finalizzata all’individuazione di laboratori/fabbriche clandestini che producono cosmetici contraffatti e/o pericolosi; importazione: con l’analisi dettagliata delle operazioni doganali relative alle merci in argomento, al fine di cercare spedizioni irregolari e commercializzazione: con l’effettuazione di controlli nei mercati fisici e nei punti vendita all’ingrosso e al dettaglio (con riferimento ai mercati e altri luoghi di vendita informali).

A Padova, nell’ambito del controllo economico del territorio è stata individuata un’impresa gestita da un cittadino cinese che importava e distribuiva cosmetici all’ingrosso, con il sequestro di 9.154.000 prodotti irregolari. A Catania, nel domicilio di un operatore nel settore del "commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici" a seguito del quale sono stati rilevati 7.763 profumi riproducenti il logo contraffatto di noti marchi, per un valore commerciale di 31.000 euro. A Seregno (Monza-Brianza), sono stati rinvenuti, presso due esercizi commerciali numerosi prodotti cosmetici contenenti la sostanza proibita Butylphenil Methylpropional e 8.207 prodotti per la cura della persona contraffatti, immediatamente sequestrati e ritirati dal mercato. Anche la An Garda Síochána, la Polizia Nazionale Irlandese, ha sviluppato un’articolata indagine di polizia giudiziaria, ancora in corso, per combattere la vendita di prodotti contraffatti.

