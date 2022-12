Orsini s'affida al traduttore Google per un articolo in inglese e l'autore Broad diventa... Ampio

Il traduttore Google, si sa, è ottimo supporto. Pratico e rapido per i concetti da volgere da una lingua all'altra in maniera istantanea. Gli intoppi possono spuntare fuori quando si ha a che fare con una traduzione... letterale. La trappola è scattata anche per il professore di Sociologia generale e terrorismo alla Luiss, Alessandro Orsini, finito nel mirino della critica per le sue posizioni sul conflitto in Ucraina. Nel tradurre un articolo del New Times, evidentemente, il prof Orsini si è affidato al prezioso strumento di Google che ha tradotto tutto. Ma proprio tutto: anche per intenderci, il cognome dell'autore del pezzo, ovvero J. William Broad, che il traduttore ha trasformato in J. William Ampio. Come se non bastasse, il docente della Luiss ha anche effettuato lo spelling del giornalista che ha scritto il pezzo. Un gaffe, in tutto e per tutto.

