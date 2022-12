Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli, la mamma di 87 anni lo raggiunge da Cremona

Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli. Da qualche giorno il capo delegazione della Nazionale campione d'Europa e braccio destro del ct Roberto Mancini è ricoverato a Londra per il peggioramento delle sue condizioni di salute e proprio ieri la madre Maria Teresa è partita da Cremona per raggiungerlo in Inghilterra. L'ex calciatore sta lottando da cinque anni contro un tumore al pancreas e ora si trova nella clinica dove aveva già sostenuto due cicli di chemioterapia per il cancro scoperto nel 2017. La partenza della madre è un segnale che qualcosa non va, dopo che nei giorni scorsi l'ex grande campione - dal sito della Federazione - aveva annunciato di dover stare dalla Nazionale per un po': "Al termine di una lunga e difficoltosa "trattativa" con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Al suo comunicato aveva fatto seguito l'intervento del presidente Gravina: "Gianluca - ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina - è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d'animo, all'Azzurro e all'affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo".

