Durigon: il laureato se richiesto faccia anche il cameriere, a gennaio il dl sul Reddito di cittadinanza

«L'offerta congrua che abbiamo in mente prevede che qualsiasi persona, anche laureata, se gli offrono un posto anche di cameriere casomai vicino casa è giusto che la accetti, perché se uno prende dei soldi pubblici non credo che possa essere schizzinoso. Il criterio della territorialità resta anche perché una persona non può andare a Trieste per due giorni se è di Napoli, tranquillizzerei Conte». Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, su Radio 24, spiegando che il governo punta a «portare a casa» nella seconda metà di gennaio un decreto che toccherà il reddito di cittadinanza, «ma anche tanti altri temi sul lavoro».

Lavoro: Uil, in 11 mesi 548 mln ore cig, raddoppio su preCovid

Nei primi 11 mesi del 2022 l’Inps ha autorizzato alle aziende 548 milioni di ore di cassa integrazione, un dato in forte calo rispetto al 2020 e al 2021 ma ancora molto superiore a quello dello stesso periodo del 2019, anno precedente la pandemia. Lo sottolinea la segretaria confederale della Uil Ivana Veronese affermando che per il 2022 si può stimare una media di 293 mila lavoratori in cassa a zero ore. Si registra un calo dell’86,4% rispetto al 2020 e del 79,7% rispetto al 2021 ma un aumento del 111,2% se si comparano i primi 11 mesi del 2022 con lo stesso periodo del 2019. "Permane, quindi, afferma Veronese, lo stato di sofferenza delle nostre imprese e, di conseguenza, la difficoltà ed insicurezza del nostro tessuto occupazionale». «Sembra non esserci pace - conclude - per il sistema produttivo-occupazionale che oltre a trascinarsi gli effetti della crisi pandemica e delle molteplici crisi aziendali aperte, vecchie e nuove, si trova anche a dover affrontare le ulteriori difficoltà derivanti dal caro energia e dal caro bollette. Situazioni, queste, che, in assenza di idonee ed efficaci soluzioni e misure, rischiano di vedere nel breve-medio periodo un’ulteriore richiesta di cassa integrazione e, nei casi di assenza di soluzioni che scongiuriamo fortemente, un incremento della disoccupazione. In tale preoccupante contesto, modifiche "inopportune» al reddito di cittadinanza, rischiano di alimentare diseguaglianze sociali e povertà».

