Manovra: cinghiali cacciati in città potranno essere mangiati

Gli animali selvatici potranno essere cacciati in città (a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale) e poi anche mangiati, dopo le analisi igienico-sanitarie. Non si parla espressamente di cinghiali, ma di questi si è discusso (e urlato) nell’esame dell’emendamento proposto da FdI, il primo a essere valutato in commissione Bilancio, e l’ultimo a essere approvato sette giorni dopo, quando la conclusiva seduta notturna sembrava ormai già chiusa. Dure le proteste dei Verdi, pronti a fare un esposto in Europa ("Sono animali protetti come lupi, orsi e volpi"). In compenso, Avs ottiene il rifinanziamento con un milione del fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica. Nonostante la limitatezza delle risorse non manca, come in ogni manovra, la carica dei micro-interventi in tutti i settori. Dalla fauna alla flora ce n'è per tutti i gusti. Arrivano 2 milioni in ristori per gli allevatori le cui bufale sono state colpite da brucellosi e tubercolosi. Altri 8 milioni per il programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, ristori strutturali (2 milioni all’anno dal 2024) per i vigneti colpiti dalla flavescenza dorata. Tra natura e turismo, all’Unione nazionale delle pro loco d’Italia arrivano 900mila euro per il 2023 e 1 milione all’anno per 2024 e 2025. Vanno 14 milioni in tre anni a Sport e salute per il progetto "Bici in Comune".

Rifinanziato con 500mila euro il mini-fondo del ministero del Turismo per i cammini religiosi. Risorse, poi, a sostegno delle vetrerie di Murano con 1,5 milioni di euro per il fondo previsto dal Mimit. Dal Veneto alla Liguria, arrivano altri 300mila euro, dopo i 4 milioni stanziati nel 2020 per il ripristino della funivia Savona-San Giuseppe dopo l’alluvione del 2019. Giù le tasse per i frontalieri pensionati che hanno lavorato nel Principato di Monaco: passano dal 23 al 5%, allineandosi a quanto previsto per chi riceve la pensione svizzera. Stop all’Imu nel 2023 per l’Accademia dei Lincei: non la pagherà neanche sugli immobili non direttamente utilizzati per finalità istituzionali. Arrivano fondi ad hoc (700mila euro a Roma Capitale) per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento degli ebrei a Portico d’Ottavia e per "valorizzare l’intreccio profondo della comunità ebraica con la città di Roma». Diversi micro-interventi riguardano, infine, i giovani. C'è un fondo per da un milione per i prossimi tre anni per progetti di alfabetizzazione mediatica-digitale ed educativi a tutela dei minori. Aumentano le risorse per il Consiglio nazionale dei giovani: 2,5 milioni in più in tre anni, per «incoraggiare la partecipazione allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese». Non arriva invece all’ultimo traguardo la proposta bipartisan per rilanciare i Giochi della gioventù con 20 milioni.

Respinta la richiesta di stralciare norma sui cinghiali

M5s, Pd e Avs sono intervenuti sostenendo che la misura sia stata introdotta da un emendamento inammissibile perché non pertinente con la materia della legge di Bilancio. Il presidente di turno della Camera, Fabio Rampelli, ha replicato che «non ci sono i presupposti per la convocazione della Giunta per il Regolamento» e quindi la norma va considerata ammissibile.

