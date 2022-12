Accoltellato a morte in strada a Roma, la vittima è di Vibo

E’ Nazzareno Paolo Teti, 52 anni, originario di Vibo Valentia, l’uomo ucciso ieri sera con una coltellata al collo in strada alla periferia est di Roma. Secondo quanto si apprende, l’uomo era accanto alla sua autovettura in via della Borghesiana, quando è stato colpito da qualcuno che poi si è dato alla fuga. Teti è stato soccorso dal personale del 118, ma a causa delle ferite riportate è morto in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata.

Al vaglio il passato della vittima e le frequentazioni delle ultime ore. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile che acquisiranno le immagini delle videocamere di sorveglianza di zona che potrebbero aver immortalato dettagli importanti per identificare l’aggressore. A coordinare gli accertamenti il pm di turno.

