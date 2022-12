Donna di 41 anni muore dopo parto gemellare prematuro a Brindisi. I neonati in terapia intensiva

Una donna di 41 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), è morta ieri nel reparto di rianimazione del reparto «Perrino» di Brindisi dove era ricoverata da qualche giorno dopo aveva partorito prematuramente due gemelli: un maschio ed una femmina. I neonati sono attualmente ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale.

"Da una prima verifica si evidenzia che la donna - informano dall’Asl di Brindisi - in stato di gravidanza gemellare pretermine, è arrivata in ospedale con il 118 nella mattina di sabato 17 dicembre, già in condizioni critiche. Il quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane». «La paziente - viene precisato - è stata operata d’urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina. Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi».

