Avellino, trova per strada assegni per 30mila euro e li restituisce

Un bel regalo di Natale quello ricevuto dal titolare di un’agenzia immobiliare di Avellino che dopo aver incassato due assegni circolari di quindici mila euro ciascuno come preliminare per l’acquisto di un immobile, li ha smarriti in via De Renzi, una strada molto trafficata del centro città.

In suo soccorso è arrivata l’onestà di una casalinga di 54 anni di Avellino che ha trovato e recuperato i titoli dal marciapiedi e subito dopo ha avvertito il 113. Gli agenti della polizia di Stato hanno quindi recuperato gli assegni e sono risaliti all’intestatario che, insieme al titolare dell’agenzia, ha tentato di rintracciare la persona che aveva tratto entrambi dai guai. Ma la signora ha voluto restare anonima. Gli agenti intervenuti hanno spiegato che sarebbe stato molto facile incassare i due assegni presentando in banca un documento di identità con le generalità dell’intestatario.

