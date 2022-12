26 dicembre, Santo Stefano: ecco quali sono i supermercati aperti: gli orari e come trovarli

Domani lunedì 26 dicembre secondo giorno consecutivo di festività natalizie. Moltissimi negozi e attività rimarranno chiusi, così come anche molti supermercati.

Ma c'è chi aprirà e alzerà al serranda nel giorno di Santo Stefano. Ci sono molti punti vendita Pam che manterranno gli orari regolari, mentre solo alcune sedi lavoreranno solo la mattina. Ma dal sito si possono trovare tutte le informazioni.

Il Penny Market ha invece messo a disposizione un pdf scaricabile dalla home del sito in cui sono evidenziate tutte le riaperture. Alcuni punti vendita, infatti, apriranno tra le 8-9.30 e chiuderanno alle 13, altri alle ore 19.30.

Per Carrefour e Conad invece le riaperture variano tra un punto vendita e l'altro ed è meglio provare a chiamare prima.

Restano, invece, chiusi il giorno di Santo Stefano tutti i punti vendita di Coop, Esselunga, Lidl, Bennet e MD. Medesima cosa vale per altre catene di negozi, come Tigotà e Mediaworld.

Riapre la catena svedese Ikea e dovrebbe farlo con gli orari consueti dalle 10 alle 20, ma anche in questo caso sempre meglio consultare il sito ed il punto vendita che interessa per essere sicuri.

