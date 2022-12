Dramma a Modena, 68enne muore dopo essere stata sbranata dai suoi due rottweiler

Dramma nel Modenese. Una donna di 68 anni, Iolanda Besutti, è morta dopo essere stata sbranata da due cani in casa.

Gli animali, si tratta di due rottweiler, erano di proprietà della signora e del marito. Sul luogo dell'accaduto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco e il 118. La donna, le cui condizioni sono sembrate subito disperate, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Gli inquirenti stanno in queste ore lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La vittima era molto affezionata ai suoi cani, sui social li aveva definiti "i miei leoni".

I due rottweiler nel febbraio scorso avevano già aggredito un giardiniere. I cani, di uno e quattro anni, ferirono gravemente l'uomo alle gambe e alle braccia, costringendolo a due delicati interventi chirurgici

