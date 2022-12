Donna muore sbranata dai suoi due cani, tragedia a Concordia

Una donna è morta a Concordia, in provincia di Modena per le ferite riportate dopo essere stata aggredita da due cani di razza rottweiler che pare fossero di sua proprietà. La vittima, una pensionata di 68 anni, Iolanda Besutti, viveva in casa col marito a Concordia. Non è chiaro il motivo che possa aver scatenato l’aggressione. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime. La donna è morta durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara.

I due rottweiler lo scorso febbraio avevano già aggredito un giardiniere. I cani, di uno e quattro anni, ferirono gravemente l’uomo alle gambe e alle braccia, costringendolo a due interventi chirurgici durati diverse ore.

© Riproduzione riservata