Lampedusa: furto sacrilego al santuario della Madonna, rubate le corone dorate

La Madonna del santuario di Lampedusa non ha più le sue corone dorate. Qualcuno, probabilmente durante la notte, le ha fatte sparire. Nella maggiore delle isole Pelagie il sindaco Filippo Mannino, con un post su Facebook, ha manifestato tutta la sua rabbia. «Quanto successo nelle scorse ore - scrive Mannino - è di una tristezza infinita. Qualcuno ha rubato le corone alla Madonna del Santuario. Sono fatti che lasciano attoniti ed increduli, specie quando succedono in comunità piccole come la nostra. Sono sicuro che chi ha commesso questo gesto se ne pentirà e farà ritrovare le corone il prima possibile». Molti i commenti sui social: «Riportate le corone e poi andate a confessarvi"; «E' una vergogna, siamo un popolo di incivili"; «Fate in modo di ritrovarle e d’individuare i responsabili"; «Incredulità e sgomento. Proprio in questo periodo doveva succedere?».

