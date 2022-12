Partoriente bloccata nel traffico, scortata dai carabinieri a Rivoli

Stava andando in ospedale per partorire ma era rimasta bloccata in un ingorgo: una pattuglia dei carabinieri ha scortato l’automobile a sirene spiegate e la piccola Nicole è nata a Rivoli (Torino). E’ successo lunedì scorso. La donna, Stefania, era nella vettura insieme al compagno, Fabio, un trentacinquenne di Alpignano. L’uomo - come racconta l’edizione locale del quotidiano La Stampa - ha visto una pattuglia del nucleo radiomobile di Rivoli, arrivata dalla zona di Avigliana, e ha spiegato la situazione. L’automobile è stata scortata fino all’ospedale di Rivoli, dove la donna è stata portata direttamente in sala travaglio.

«La piccola è nata alcune ore dopo ma per noi era tutto nuovo quindi ci siamo spaventati - racconta il papà su Repubblica - La mia compagna aveva dolori e ho avuto paura per la bambina». La coppia vive ad Alpignano ma il parto era previsto all'ospedale Rivoli.

