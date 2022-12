Spacciava eroina sotto casa a Rimini, il padre chiama la Polizia e lo fa arrestare

Avreva dato appuntamento ai suoi clienti nella sua auto, parcheggiata sotto casa. Il padre, esaperato dalla tossicodipendenza del figlio, ha fornito le informazioni dei suoi movimenti agli agenti della Polizia Locale di Rimini, che lo hanno arrestato, dopo aver accertato sul posto alemno due cessioni di droga.

In manette, un riminese di 55 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisita con il cane antidroga Jago la vettura, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 129 grammi di eroina, contenuta in una busta di plastica riposta nel vano porta oggetti dell’auto. L’uomo, con precedenti per rapina e per reati legati ai stupefacenti, è stato processato per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari.

