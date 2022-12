Trovato il corpo della 43enne Alessia Bo, la donna scomparsa da tre giorni

Trovato lungo le falesie del sentiero Rilke di Trieste il corpo privo di vita della 43enne Alessia Bo, la donna scomparsa da tre giorni. La conferma è arrivata dopo che la salma è stata rinvenuta il 23 dicembre da un operatore della Guardia di Finanza libero dal servizio, mentre stava effettuando una scalata di allenamento in solitaria. Sul posto anche i carabinieri di Aurisina e di Duino, la polizia di Stato e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, la squadra Speleo Alpino Fluviale e il funzionario di guardia della sede centrale di Trieste. Intervenuta anche un’imbarcazione del Nucleo Regionale di Soccorso subacqueo acquatico di Trieste. I tecnici del Saf si sono calati per circa 30 metri lungo la parete rocciosa fino a raggiungere il corpo esanime per le manovre di recupero effettuate con il verricello dell’elicottero dei vigili del fuoco. L’auto della donna era stata trovata ieri in un parcheggio non distante.

© Riproduzione riservata