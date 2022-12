Dramma nel Tarantino, trovato morto a casa nel giorno di Natale

Dramma della solitudine nel Tarantino. Un cittadino tedesco di 70 anni, residente a Manduria, è stato trovato privo di vita la sera di Natale in una una villetta sulla via del Santuario dei Santi Medici a circa un chilometro dall’abitato. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era disteso sul pavimento accanto al letto. La data della morte risalirebbe ad almeno un mese fa. A dare l'allarme ai carabinieri, a quanto si è appreso, sono stati alcuni amici che si erano recati nell’abitazione dell’uomo su richiesta dei parenti che vivono in Germania preoccupati in quanto non rispondeva al telefono. Da una prima ipotesi si tratterebbe di morte naturale.

