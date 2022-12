Incidente in una ditta di demolizioni auto nel Milanese, muore un operaio di 52 anni

Un uomo egiziano di 52 anni è morto sul lavoro all’interno dell’azienda Riam di via San Nicola a Bollate, nel Milanese. L’infortunio - l'operaio è rimasto schiacciato nel compattatore che comprime le vetture destinate al riciclaggio del metallo - accaduto poco prima delle 8 nella ditta che si occupa della demolizione di auto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, e personale della Polizia locale, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata