Adesca e abusa di 4 bambine in un camper, arrestato 56enne

Un cinquantasettenne italiano è finito ieri in carcere a Napoli, su ordine del gip di Brescia, perché avrebbe adescato quattro bambine, tra i 10 e i 12 anni, e avrebbe commesso abusi sessuali nei loro confronti in provincia di Mantova. Le indagini dei Carabinieri della compagnia di Viadana sono scattate lo scorso ottobre quando alcuni genitori hanno chiamato il 112 per un tentativo di adescamento delle loro figlie da parte dell’arrestato.

Dopo aver ascoltato le minori in audizione protetta è emerso che il cinquantasettenne, già con condanna alle spalle per un’analoga vicenda, approfittando della giovane età delle vittime, in più occasioni, tra agosto e ottobre di quest’anno, le avrebbe invitate nel proprio garage o in un camper a sua disposizione, in prossimità delle abitazioni delle bimbe, con la scusa di farle nascondere durante il gioco del «nascondino».

Una volta all’interno, avrebbero mostrato loro alcuni video ed immagini dal contenuto sessuale esplicito. In un’occasione l’indagato si sarebbe spinto oltre con gravi condotte configurabili una vera e propria violenza sessuale. Dopo l’intervento di ottobre l’uomo aveva lasciato Viadana per trasferirsi temporaneamente a Napoli. Ed è nel capoluogo campano che ieri gli investigatori dell’Arma lo hanno rintracciato e portato in carcere sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono state coordinate dal procura di Brescia competente distrettualmente per il reato di adescamento di minorenni. Oltre a questo il cinquantasettenne è accusato anche di violenza sessuale e corruzione di minorenni.

