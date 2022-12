Speranza, fallita la strategia della Meloni di far finta che il Covid non esista più

«La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione». Lo afferma l’ex ministro della salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, conversando con l’Ansa fuori Montecitorio.

Intanto, le opposizioni, nell’Aula di palazzo Madama, chiedono che venga a riferire in Aula, alla luce delle recrudenze del virus del Covid in Cina, il ministro della Salute Orazio Schillaci. E questo anche se dovesse essere possibile già il 31 dicembre o il primo gennaio. In Ambienti parlamentari c'è chi non esclude che l’intervento possa tenersi già domani.

Schillaci ordina tamponi obbligatori per chi arriva da Cina

«Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi». E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

© Riproduzione riservata