Lecce, tragedia sfiorata in un circo della catena Orfei: domatore aggredito dalla tigre

Grave incidente all’interno di un circo della catena Orfei a Surbo, in provincia di Lecce dove un domatore è stato aggredito da una tigre. E’ accaduto poco fa, ancora non è chiaro se lo spettacolo serale previsto fosse o meno già iniziato. La tigre si è avventata contro Ivan Orfei, 31 anni, il suo domatore, ferendolo. Tempestivi soccorsi per evitare il peggio. L’uomo è stato condotto da un automedica all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è tuttora ricoverato. Indagini sono in corso

