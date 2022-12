Benedetto XVI è stato il papa più longevo nella storia della Chiesa

Unico ad essere Papa Emerito nella storia della Chiesa, Joseph Ratzinger è stato anche il più longevo tra i Papi della Chiesa. Prima di lui il più longevo era Leone XIII (Gioacchino Pecci, che governò la Chiesa dal 1878 al 1903), che ha vissuto 93 anni 4 mesi e 18 giorni. Benedetto XVI invece ha sfiorato i 96, essendo nato il 16 aprile 1927. Diverso invece il computo sulla durata del pontificato, dal momento che ha rinunciato al ministero petrino il 28 febbraio 2013 (sebbene l’annuncio della sua intenzione risalga all’11 febbraio).

Al terzo posto nella lista dei papi longevi, dopo Leone XIII, troviamo Clemente XII (Lorenzo Corsini nato il 7 aprile 1652 e morto il 6 febbraio 1740) con 87 anni, 9 mesi e 30 giorni.

Questo l’elenco successivo: Clemente X (Emilio Bonaventura Altieri nato il 12 luglio 1590 e morto il 22 luglio 1676) con 86 anni e 10 giorni; il beato Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti nato il 13 maggio 1792 e morto il 7 febbraio 1878) con 85 anni 8 mesi e 25 giorni.

Seguono ancora: Innocenzo XII (Antonio Pignatelli di Spinazzola nato il 13 maggio 1615 e morto il 27 settembre 1700) con 85 anni, 4 mesi e 14 giorni; e san Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla nato il 18 maggio 1920 e morto il 2 aprile 2005) con 84 anni, 10 mesi e 25 giorni. La classifica è redatta in base alla documentazione ufficiale che non sempre nel passato ha potuto stabilire con certezza la data di nascita di alcuni Pontefici.

Tra i successori di Leone XIII soltanto Pio X (79 anni), Benedetto XV (67 anni) e Giovanni Paolo I (65 anni) non hanno superato la soglia degli 80 anni. Lo hanno fatto invece Pio XI (81 anni), Pio XI (82 anni), san Giovanni XXIII (81 anni), san Paolo VI (80 anni) e il già citato san Giovanni Paolo II. Anche l’attuale pontefice, Francesco, quest’anno ha compiuto 86 anni.

