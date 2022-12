Pelé, la mamma (100 anni) non sa della morte del figlio: "Vive nel suo piccolo mondo"

Giovedì sera la morte di O Rei Pelé. Ma a distanza di quasi 48 ore la mamma (100 anni compiuti a novembre scorso) del leggendario calciatore brasiliano non sa ancora della morte del figlio morto ad 82 anni per un tumore. Lo ha rivelato la sorella di Pelé, Maria Lucia. Quest'ultima ha raccontato di aver parlato più volte con Doña Celeste delle condizioni del figlio e di averle fatto capire la gravità della condizione: "Lei non lo sa. Parliamo, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: ‘Preghiamo per lui'. Non è cosciente" ha spiegato a ESPN.

Lo scorso 20 novembre, Doña Celeste aveva festeggiato il suo centesimo compleanno e Pelé le aveva dedicato un post sui social: "Oggi celebriamo i 100 anni di vita di Doña Celeste. Fin da piccolo mi ha insegnato il valore dell'amore e della pace. Ho più di cento motivi per essere grato di essere tuo figlio. Condivido con voi queste foto, con tanta emozione per celebrare questa giornata. Grazie per ogni giorno al tuo fianco, mamma".

La sorella Maria Lucia ha poi evidenziato anche gli ultimi istanti di vita dell'illustre fratello. "È stato molto difficile. Sappiamo che non siamo eterni, ma mi ha rattristato molto il cuore. Siamo riusciti ad accompagnarlo, lui stesso sentiva che se ne stava andando. Era calmo. Abbiamo parlato un po', ho visto quello che provava, sapevo che se ne andava. Essendo molto religioso, quando mi ha parlato, mi ha detto che era nelle mani di Dio. Penso che il calcio muoia un po' insieme a lui. Quello che ha rappresentato, quello che ha vissuto nel mondo del calcio sarà molto difficile da superare".

