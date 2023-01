Dramma a Vasto, bimba di 8 anni muore a causa di un arresto cardiocircolatorio

Tragedia questa mattina poco prima delle 7.30 a Vasto dove è deceduta una bambina di 8 anni per un arresto cardiocircolatorio. Una volta scattato l’allarme lanciato dai genitori della piccola, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e i carabinieri. Poco dopo vista la gravità della situazione è stato fatto alzare anche l'elisoccorso da Pescara. Alla piccola subito soccorsa sono state praticate le manovre di rianimazione con l’immediato trasporto all’ospedale San Pio da Pietrelcina dove però la bambina è deceduta. A quanto si è appreso in ambienti sanitari la bimba nei giorni scorsi aveva avuto l’influenza. Sarà la magistratura a eventualmente far svolgere ulteriori accertamenti.

© Riproduzione riservata