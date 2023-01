Capodanno folle a Taranto. Amputata la mano a due bambini per i botti

Sono due i bambini di Taranto che hanno avuto una mano amputata a causa dell’esplosione di petardi raccolti per strada la notte di Capodanno. Parte della mano destra e delle dita sono state amputate anche a un bimbo di 8 anni che era in strada nel rione periferico di Paolo VI nel capoluogo pugliese.

Il piccolo è giunto in mattinata all’ospedale di Taranto ma per la gravità delle sue condizioni è stato subito trasferito al Policlinico di Bari dove i medici hanno dovuto effettuare l’amputazione. Il bambino ha anche problemi agli occhi perchè il petardo gli è esploso in faccia. Nella notte di Capodanno all’ospedale di Taranto i medici hanno amputato all’altezza del polso la mano destra a un bambino di 10 anni che aveva raccolto un petardo in strada a Lido Azzurro, altra zona periferica della città. Pare che il piccolo fosse in compagnia dei genitori. Serie vengono infine definite le condizioni del 19enne di Palagianello, anch’egli vittima dell’esplosione improvvisa di un petardo con ferite ad una mano.

