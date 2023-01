Kabul, esplosione vicino all'aeroporto militare: diversi morti

C'è stata «un’esplosione» nelle immediate vicinanze della zona militare dell’aeroporto di Kabul, che ha causato morti e feriti, il cui numero però non è stato ancora reso noto dalle autorità talebane.

L’esplosione, le cui cause non sono ancora state rivelate, è avvenuta all’esterno di una garitta nella zona militare dell’aeroporto, ha spiegato Abdul Nafi Takor, portavoce del ministero dell’Interno.

Sebbene i talebani, che governano l’Afghanistan da quando hanno preso il controllo di Kabul il 15 agosto 2021, non abbiano confermato se la deflagrazione sia il risultato di un attentato, il tormentato Paese sta registrando un aumento delle violenze. La principale minaccia è lo Stato islamico del Khorasan, ramo afghano del gruppo jihadista (anche se i talebani giurano che non rappresenta una sfida alla sicurezza). Il gruppo terroristico ha però rivendicato un attentato lunedì scorso che ha ucciso tre membri delle forze di sicurezza, nel Nord-Est del Paese; e il 12 dicembre scorso ha compiuto un attentato contro un albergo frequentato abitualmente da uomini d’affari cinesi a Kabul, in cui sono morti i tre assalitori e rimaste ferite 18 persone. In risposta alle incursioni e nel tentativo di smantellare l’organizzazione, i talebani hanno condotto operazioni in varie parti del Paese; ma finora non sembrano essere riusciti a concretizzare le promesse di sicurezza fatte durante la guerra, prima di arrivare al governo, quando assicuravano che le aree sotto il loro controllo erano epurate dal terrorismo e dalla criminalità.

